Бійка в харківському метро: машиніста електропотяга відсторонили від роботи

15 жовтня між одним із пасажирів харківського метро та машиністом електропотягу - сталася бійка. Працівника метрополітену відсторонили від роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами речника Харківського метрополітену Олексія Бітнера, машиніста електропотяга відсторонили від роботи після бійки. Наразі триває службова перевірка.
Правоохоронців з’ясовують обставини сутички.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про бійку між пасажиром метро Харкова та машиністом електропотяга. Поліція розпочала перевірку, однак із заявами до неї ніхто не звертався. Причина конфлікту також наразі невідома.