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Бійка в харківському метро: машиніста електропотяга відсторонили від роботи

Автор: Сергій Пишкін

15 жовтня між одним із пасажирів харківського метро та машиністом електропотягу - сталася бійка. Працівника метрополітену відсторонили від роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами речника Харківського метрополітену Олексія Бітнера, машиніста електропотяга відсторонили від роботи після бійки. Наразі триває службова перевірка.

Правоохоронців з’ясовують обставини сутички.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про бійку між пасажиром метро Харкова та машиністом електропотяга. Поліція розпочала перевірку, однак із заявами до неї ніхто не звертався. Причина конфлікту також наразі невідома.

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Харків