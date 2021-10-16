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В харьковском метро машинист подрался с пассажиром, полиция проводит проверку

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Харьков, Суббота 16 октября 2021 15:20
В харьковском метро машинист подрался с пассажиром, полиция проводит проверку Фото: в Харьковском метро машинист подрался с пассажиром (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция проводит проверку из-за видеоролика в котором изображена драка в метро Харькова. Машинист электропоезда избил неизвестного мужчину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет выявлено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

На кадрах видео запечатлена драка между машинистом электропоезда и неизвестным мужчиной. Инцидент произошел на станции "Проспект Гагарина". После конфликта пострадавший ушел с места событий. Причина конфликта неизвестна.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отмечает пресс-служба.

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Харьков метро
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