В харьковском метро машинист подрался с пассажиром, полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку из-за видеоролика в котором изображена драка в метро Харькова. Машинист электропоезда избил неизвестного мужчину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет выявлено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

На кадрах видео запечатлена драка между машинистом электропоезда и неизвестным мужчиной. Инцидент произошел на станции "Проспект Гагарина". После конфликта пострадавший ушел с места событий. Причина конфликта неизвестна.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отмечает пресс-служба.