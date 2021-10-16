ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Драка в харьковском метро: машиниста электропоезда отстранили от работы

Новина українською →
Суббота 16 октября 2021 18:36
Драка в харьковском метро: машиниста электропоезда отстранили от работы Фото: машиниста электропоезда, устроившего драку в метро-отстранили от работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

15 октября между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда - произошла драка. Работника метрополитена отстранили от работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По словам представителя Харьковского метрополитена Алексея Битнера, машиниста электропоезда отстранили от работы после драки. Сейчас идет служебная проверка.

Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о драке между пассажиром метро Харькова и машинистом электропоезда. Полиция начала проверку, однако с заявлениями к ней никто не обращался. Причина конфликта пока неизвестна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине