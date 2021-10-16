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Бійка в харківському метро: машиніста електропотяга відсторонили від роботи

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Субота 16 жовтня 2021 18:36
Бійка в харківському метро: машиніста електропотяга відсторонили від роботи Фото: Машиніста електропотяга, який влаштував бійкув метро - відсторонили від роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

15 жовтня між одним із пасажирів харківського метро та машиністом електропотягу - сталася бійка. Працівника метрополітену відсторонили від роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами речника Харківського метрополітену Олексія Бітнера, машиніста електропотяга відсторонили від роботи після бійки. Наразі триває службова перевірка.

Правоохоронців з’ясовують обставини сутички.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про бійку між пасажиром метро Харкова та машиністом електропотяга. Поліція розпочала перевірку, однак із заявами до неї ніхто не звертався. Причина конфлікту також наразі невідома.

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