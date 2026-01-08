Драфти до закону про вибори під час війни напрацюють до лютого, - Корнієнко

Робоча група перевіряє, чи можливі вибори під час війни

За його словами, одна з цілей ситуацій цієї групи якраз розібратися і при можливості напрацювати умови для виборів під час дії воєнного стану, зокрема, чи це можливо.

"Я не думаю, що вона там буде перейменовуватися, вона буде назватися як називається, тим більше, що це бюрократично непросто", - пояснив Корнієнко.

Але він зазначив, є розуміння, що подальша робота по підгрупах, вона, напевно, буде більше стосуватися все-таки рамки повоєнних виборів, розуміючи, що буде паралельно, напевно, буде йти політичний діалог між фракціями і групами щодо політичних питань.

"А політичні питання - це починаючи з можливості, неможливості проведення прямо зараз, найближчим часом, чи колись там, те, що обговорюється в рамках 20 пунктів. Певних видів виборів і референдуму одночасно, чи окремо", - сказав Корнієнко.

Він наголосив на політичних і юридичних питаннях.

"Це питання самої системи, воно виключно стосується парламентських і місцевих виборів, тому що я не думаю, що в президентських виборах може бути змінена система з абсолютною більшістю. Це, мені вважається, дуже мало можливим. А щодо парламентської системи і місцевої - це низка політичних дискусій, політичних рішень", - підкреслив Корнієнко.

Він зазначив, що під час підготовки рішень необхідно врахувати питання одночасного або роздільного проведення виборів, їхню черговість, а також порядок і доцільність оголошення, адже йдеться про велику кількість як технічних, так і політичних аспектів.

Дедлайн і завдання робочої групи з виборів

"Я би просив нас всіх, враховуючи той таймінг, який озвучив і президент, і голова монобільшості, що лютий має бути місяцем напрацювання певних драфтів. Зараз в підгрупах до кінця січня напрацювати певні драфти", - звернувся Корнієнко до робочої групи з питань виборів.

За його словами, по деяких напрямках є вже готові законопроєкти, треба їх проаналізувати і виписати, або скомпонувати.

"По деяким немає, і треба або підготувати концепцію, або сам законопроєкт. Я думаю, що коли ми говоримо про драфт, ми всі розуміємо, що ми маємо на увазі. Це певний викладений на листочок текст", - пояснив Корнієнко.

Він підсумував, що програма мінімум - концепція, програма максимум - норми.

"І я думаю, що позаяк всі групи координують народні депутати, відповідно вони знають точно за 7 років, як пишуться законопроєкти", - резюмував Корнієнко.