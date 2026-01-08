Драфты к закону о выборах во время войны наработают до февраля, - Корниенко

Рабочая группа проверяет, возможны ли выборы во время войны

По его словам, одна из целей ситуаций этой группы как раз разобраться и при возможности наработать условия для выборов во время действия военного положения, в частности, возможно ли это.

"Я не думаю, что она там будет переименовываться, она будет называться как называется, тем более, что это бюрократически непросто", - пояснил Корниенко.

Но он отметил, есть понимание, что дальнейшая работа по подгруппам, она, наверное, будет больше касаться все-таки рамки послевоенных выборов, понимая, что будет параллельно, наверное, будет идти политический диалог между фракциями и группами по политическим вопросам.

"А политические вопросы - это начиная с возможности, невозможности проведения прямо сейчас, в ближайшее время, или когда-то там, то, что обсуждается в рамках 20 пунктов. Определенных видов выборов и референдума одновременно, или отдельно", - сказал Корниенко.

Он отметил политические и юридические вопросы.

"Это вопрос самой системы, он исключительно касается парламентских и местных выборов, потому что я не думаю, что в президентских выборах может быть изменена система с абсолютным большинством. Это, мне считается, очень мало возможным. А относительно парламентской системы и местной - это ряд политических дискуссий, политических решений", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что при подготовке решений необходимо учесть вопрос одновременного или раздельного проведения выборов, их очередность, а также порядок и целесообразность объявления, ведь речь идет о большом количестве как технических, так и политических аспектов.

Дедлайн и задачи рабочей группы по выборам

"Я бы просил нас всех, учитывая тот тайминг, который озвучил и президент, и глава монобольшинства, что февраль должен быть месяцем наработки определенных драфтов. Сейчас в подгруппах до конца января наработать определенные драфты", - обратился Корниенко к рабочей группе по вопросам выборов.

По его словам, по некоторым направлениям есть уже готовые законопроекты, надо их проанализировать и выписать, или скомпоновать.

"По некоторым нет, и надо либо подготовить концепцию, либо сам законопроект. Я думаю, что когда мы говорим о драфте, мы все понимаем, что мы имеем в виду. Это определенный изложенный на листочек текст", - пояснил Корниенко.

Он подытожил, что программа минимум - концепция, программа максимум - нормы.

"И я думаю, что поскольку все группы координируют народные депутаты, соответственно они знают точно за 7 лет, как пишутся законопроекты", - резюмировал Корниенко.