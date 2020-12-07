В ДР Конго умер украинский миротворец

В Демократической республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго. Причиной смерти называют остановку сердца.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа в Facebook.

"6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первая смерть украинских миротворцев в ДР Конго. Так, 22 ноября в Демократической республике Конго умер военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он скончался от осложнений вызванных коронавирусом.

Напомним, что в ноябре в ДР Конго прибыла двенадцатая ротация украинских миротворцев.

Кроме того, в ноябре 2019 года украинские миротворцы во время выполнения задач Миссии ООН нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго.

Ранее Миссия ООН наградила медалями свыше 250 украинских миротворцев за весомый вклад в поддержку и содействие миру и безопасности в Демократической республике Конго.