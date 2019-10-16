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Миссия ООН наградила медалями более 250 украинских миротворцев в Конго

Новости » В мире    16.10.2019 - 03:07
Миссия ООН наградила медалями более 250 украинских миротворцев в Конго
Фото: украинские миротворцы (mil.gov.ua)

Миссия ООН почтила миротворцев украинского национального контингента за весомый вклад в поддержку и содействие миру и безопасности в ДР Конго

В Демократической Республике Конго (ДР Конго) более 250 украинских миротворцев десятой ротации 18-го отдельного вертолетного отряда получили медали "За службу миру". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минобороны.

Награждение состоялось в День защитника Украины и День украинского казачества на аэродроме города Гома.

Таким образом, Миссия ООН почтила миротворцев украинского национального контингента за весомый вклад в поддержку и содействие миру и безопасности в этой африканской стране.

"Украинские миротворцы в ДР Конго являются образцом по качеству исполнения своих обязанностей. Своим плодотворным и тяжелым трудом вы постоянно поддерживаете и укрепляете высокий международный авторитет Организации Объединенных Наций", - заявил на церемонии вручения начальник штаба сил Миссии ООН в ДР Конго бригадный генерал Самад Аладе Акесоде.

Всего за семь лет и десять ротаций украинские миротворцы осуществили более 22 тысяч полетов с общим налетом около 25 тысяч часов. За этот период они перевезли свыше 82 тысячи пассажиров и более чем 3920 тонн различных грузов.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, украинские миротворцы, военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго, спасли малавийца, который 16 суток провел в джунглях.

Как писало РБК-Украина, 23 июня 2019 года украинские миротворцы впервые приобщились к миссии на Мали.

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