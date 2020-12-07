У ДР Конго помер український миротворець

У Демократичній республіці Конго помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН в Конго. Причиною смерті називають зупинку серця.

Про це повідомив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа в Facebook.

"6 грудня, в результаті раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже не перша смерть українських миротворців у ДР Конго. Так, 22 листопада в Демократичній республіці Конго помер військовослужбовець Збройних сил України. Він помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Нагадаємо, що в листопаді в ДР Конго прибула дванадцята ротація українських миротворців.

Крім того, в листопаді 2019 року українські миротворці під час виконання завдань Місії ООН завдали повітряного удару по бойовиках в ДР Конго.

Раніше Місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру і безпеки в Демократичній республіці Конго.