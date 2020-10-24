В ДР Конго прибыла двенадцатая ротация украинских миротворцев

Фото: украинские миротворцы (mil.gov.ua)

Украинские военнослужащие двенадцатой ротации приступили к выполнению задач Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Передача полномочий командиров состоялась в 18-м отдельном вертолетном отряде Миссии ООН.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Командир двенадцатой ротации полковник Сергей Ващенко принял права и обязанности от командира одиннадцатой ротации Мухаммада Буланбаева. Накануне ротации военные провели инвентаризацию и проверку имущества, оружия и военной техники.

"Личный состав двенадцатой ротации приступил к выполнению обязанностей и задач по назначению, а именно - транспортные перевозки, огневая поддержка наземных сил, воздушное сопровождение, разведка и наблюдение, демонстрация силы, поисково-спасательные операции, оперативная логистическая поддержка, и тому подобное", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ноябре прошлого года украинские миротворцы во время выполнения задач Миссии ООН нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго.

Кроме того, Миссия ООН наградила медалями свыше 250 украинских миротворцев за весомый вклад в поддержку и содействие миру и безопасности в ДР Конго.