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ДПСУ вводить обмеження у прикордонні Чернігівської області: що відомо

Україна, Четвер 18 січня 2024 14:28
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ДПСУ вводить обмеження у прикордонні Чернігівської області: що відомо Фото: контроль за пересуванням у прикордонні Чернігівської області запроваджує ДПСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники посилюють контроль за пересуванням цивільних у прикордонні Чернігівської області. Мова йде про 5-кілометрову зону біля нього.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Задля безпеки місцевих жителів у 5-кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних", - розповів він.

Що ще треба знати

  • Тривалість комендантської години в Чернігівській області залишається без змін - з 00:00 до 4:00.
  • Заборона на продаж алкоголю триває в регіоні з 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).

Ситуація в Чернігівській області

Раніше Чаус розповідав, що Російська Федерація здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівської області. При цьому генерал Сергій Наєв зазначав, що російські війська не полишають спроб прорвати кордон України на півночі. Зокрема, з початку 2024 року ДРГ росіян намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором. До того ж ремонтні бригади енергетиків та працівники сільськогосподарських підприємств мають отримати дозвіл у військових та місцевої влади для відвідування прикордонної зони в 5 км у Сумській області.

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ДПСУ Черниговская область
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