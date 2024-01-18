Є загроза для Києва? ДРГ росіян не полишають спроб прорвати кордон на півночі

Російські війська не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року. У зв'язку із цим військові розповіли, чи є загроза для Києва.

На це питання відповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідання заходів бойової підготовки у Чернігівській області, пише РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ .

"З початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - розповів він.

Чи є загроза для Києва?

За словами Наєва, останнім часом зростання рівня загрози на Київському напрямку військове командування не спостерігає.

"Що буде надалі - будемо спостерігати за ворогом, своєчасно робити висновки, доповідати вищому командуванню та посилювати себе додатковими силами у разі, якщо таке почне відбуватися", - повідомив командувач.

Він додав, що станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна.

"Накопичення сил ворога не помічаються. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри", - наголосив генерал.

Яка ситуація на півночі України?

За словами Наєва, зараз у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів. Військовослужбовці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляли вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв.

"Все це необхідно для постійної підтримки бойової готовності та навченості особового складу", - підкреслив він.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 18 січня, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.