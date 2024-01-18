ГПСУ вводит ограничения в приграничье Черниговской области: что известно

Украинские пограничники ужесточают контроль за передвижением гражданских в пограничье Черниговской области. Речь идет о 5-километровой зоне возле него.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"В целях безопасности местных жителей в 5-километровой зоне у границы Госпогранслужба усилит режим контроля за передвижением гражданских", - рассказал он.

Что еще нужно знать

Продолжительность комендантского часа в Черниговской области остается без изменений – с 00:00 до 4:00.

Запрет на продажу алкоголя продолжается в регионе с 22:00 до 9:00 (для торговых сетей и заведений питания).

Ситуация в Черниговской области

Ранее Чаус рассказывал, что Российская Федерация способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговской области. При этом генерал Сергей Наев отмечал, что российские войска не оставляют попыток прорвать границу Украины на севере. В частности, с начала 2024 года ДРГ россиян пытались зайти пять раз на границу Черниговской и Сумской областей.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором. К тому же ремонтные бригады энергетиков и работники сельскохозяйственных предприятий должны получить разрешение у военных и местных властей для посещения приграничной зоны в 5 км в Сумской области.