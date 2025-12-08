У ДПСУ спростували заяви про масовий виїзд українців за кордон: пасажиропотік знизився

У Держприкордонній службі заперечили інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Реальна статистика свідчить про зниження пасажиропотоку та перевагу в’їзду в Україну в окремі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, то є перевага і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня", - сказав Демченко.

За його словами, у вересні перевага була на виїзд із країни, у жовтні динаміка зрівнялася до співвідношення 50 на 50, а в листопаді знову спостерігалася перевага на в’їзд.

Він наголосив, що це стосується передусім громадян України, які становлять близько 85% від загального пасажиропотоку.

Речник ДПСУ пояснив, що загальна динаміка протягом осінніх місяців знижувалася. Зараз, за його словами, пасажиропотік є найменшим за останні три місяці.

"У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні, пасажиропотік переважав за 90 тисяч перетинів кордону", - повідомив Демченко.

Він також додав, що зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду, ймовірно ближче до 20-х чисел грудня.