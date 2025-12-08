У ДПСУ спростували заяви про масовий виїзд українців за кордон: пасажиропотік знизився
У Держприкордонній службі заперечили інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Реальна статистика свідчить про зниження пасажиропотоку та перевагу в’їзду в Україну в окремі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, то є перевага і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня", - сказав Демченко.
За його словами, у вересні перевага була на виїзд із країни, у жовтні динаміка зрівнялася до співвідношення 50 на 50, а в листопаді знову спостерігалася перевага на в’їзд.
Він наголосив, що це стосується передусім громадян України, які становлять близько 85% від загального пасажиропотоку.
Речник ДПСУ пояснив, що загальна динаміка протягом осінніх місяців знижувалася. Зараз, за його словами, пасажиропотік є найменшим за останні три місяці.
"У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні, пасажиропотік переважав за 90 тисяч перетинів кордону", - повідомив Демченко.
Він також додав, що зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду, ймовірно ближче до 20-х чисел грудня.
Що передувало
Раніше Нацбанк України, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомив, що за період з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхала майже така ж кількість людей, як і за попередні дев’ять місяців.
За даними ООН, станом на 14 листопада 2025 року за межами України перебувало 5,9 млн українців. Масовий відтік пов’язують із загостренням атак по цивільній інфраструктурі та відкриттям можливості для виїзду чоловіків віком 18-22 роки.
