Українці виїжджають за кордон через посилення обстрілів цивільної інфраструктури, - НБУ

Масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономіний та монетарний огляд Нацбанку України .

НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.

"За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)", – йдеться в огляді.

Аналітики НБУ припускають, що масовому виїзду українців за кордон можуть сприяти дві причини: