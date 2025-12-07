ua en ru
Українці виїжджають за кордон через посилення обстрілів цивільної інфраструктури, - НБУ

Україна , Неділя 07 грудня 2025 04:30
UA EN RU
Українці виїжджають за кордон через посилення обстрілів цивільної інфраструктури, - НБУ Фото: пункт пропуску на кордоні України та Польщі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономіний та монетарний огляд Нацбанку України.

НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.

"За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)", – йдеться в огляді.

Аналітики НБУ припускають, що масовому виїзду українців за кордон можуть сприяти дві причини:

  • посилення російських атак на обʼєкти цивільної інфраструктури;
  • дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років.

Хто має право на виїзд за кордон

Як писало РБК-Україна, з 28 жовтня набули чинності нові правила перетину кордону. Вони не змінюють порядок виїзду військовозобов’язаних, але уточнюють, як перевіряють їхні військово-облікові дані.

Головна новація – повна цифровізація процесу. Тепер прикордонники перевіряють інформацію безпосередньо через державні електронні реєстри, а не за паперовими документами.

Також юристи пояснювали: під час мобілізації і діє воєнного стану в Україні переважна частина чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Але не всі категорії.

Безперешкодно перетинати кордон за умови наявності підтверджуючих документів мають право:

  • чоловіки з групою інвалідності;
  • ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;
  • ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;
  • батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю.

Про те, що треба для виїзду за кордон у відпустку при броні та чи випустять з країни, якщо є всі документи, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Національний банк України Війна в Україні
