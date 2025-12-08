ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ГПСУ опровергли заявления о массовом выезде украинцев за границу: пассажиропоток снизился

Понедельник 08 декабря 2025 10:13
UA EN RU
В ГПСУ опровергли заявления о массовом выезде украинцев за границу: пассажиропоток снизился Фото иллюстративное: в ГПСУ опровергли заявления о массовом выезде украинцев за границу (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Ірина Глухова

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика свидетельствует о снижении пассажиропотока и преимуществе въезда в Украину в отдельные месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа", - сказал Демченко.

По его словам, в сентябре преимущество было на выезд из страны, в октябре динамика сравнялась до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова наблюдалось преимущество на въезд.

Он отметил, что это касается прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего пассажиропотока.

Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. Сейчас, по его словам, пассажиропоток является наименьшим за последние три месяца.

"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", - сообщил Демченко.

Он также добавил, что рост движения на границе традиционно ожидается во время новогодне-рождественского периода, вероятно ближе к 20-м числам декабря.

Что предшествовало

Ранее Нацбанк Украины, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщил, что за период с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехало почти такое же количество людей, как и за предыдущие девять месяцев.

По данным ООН, по состоянию на 14 ноября 2025 года за пределами Украины находилось 5,9 млн украинцев. Массовый отток связывают с обострением атак по гражданской инфраструктуре и открытием возможности для выезда мужчин в возрасте 18-22 года.

Подробнее о том, кто именно может выехать и могут ли разрешить выезд в отпуск забронированному, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война в Украине
Новости
Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте