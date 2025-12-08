В ГПСУ опровергли заявления о массовом выезде украинцев за границу: пассажиропоток снизился

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика свидетельствует о снижении пассажиропотока и преимуществе въезда в Украину в отдельные месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа", - сказал Демченко.

По его словам, в сентябре преимущество было на выезд из страны, в октябре динамика сравнялась до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова наблюдалось преимущество на въезд.

Он отметил, что это касается прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего пассажиропотока.

Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. Сейчас, по его словам, пассажиропоток является наименьшим за последние три месяца.

"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", - сообщил Демченко.

Он также добавил, что рост движения на границе традиционно ожидается во время новогодне-рождественского периода, вероятно ближе к 20-м числам декабря.