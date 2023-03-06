В ДПСУ про ситуацію в Бахмуті: ситуація складна, ворог штурмує місто, але безуспішно

Ситуація в Бахмуті наразі складна. Російські окупанти намагаються штурмувати, однак наші герої завдають ворогу колосальних втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Ситуація в місті складна, ворог активно штурмує позиції, однак безуспішно, зазнаючи при тому колосальні втрати. З відчаю, він, скоріш за все, спробував знищити два мости, натомість ми все одно отримуємо усе, що нам необхідно. Місто стоїть, бо Бахмут, це Україна", - розповів прикордонник.

Як пише ДПСУ, наші воїни продовжують стримувати атаки ворога, внаслідок чого росіяни зазнають колосальних втрат.