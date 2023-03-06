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В ДПСУ про ситуацію в Бахмуті: ситуація складна, ворог штурмує місто, але безуспішно

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Понеділок 06 березня 2023 19:05
В ДПСУ про ситуацію в Бахмуті: ситуація складна, ворог штурмує місто, але безуспішно Фото: військовий ДПСУ розповів про ситуацію в Бахмуті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація в Бахмуті наразі складна. Російські окупанти намагаються штурмувати, однак наші герої завдають ворогу колосальних втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Ситуація в місті складна, ворог активно штурмує позиції, однак безуспішно, зазнаючи при тому колосальні втрати. З відчаю, він, скоріш за все, спробував знищити два мости, натомість ми все одно отримуємо усе, що нам необхідно. Місто стоїть, бо Бахмут, це Україна", - розповів прикордонник.

Як пише ДПСУ, наші воїни продовжують стримувати атаки ворога, внаслідок чого росіяни зазнають колосальних втрат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти нещодавно підірвали міст, який з'єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове та є "життєво важливою артерією".

Тим часом командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, 5 березня, відвідав позиції наших воїнів у Бахмуті. За його словами сьогодні бої досягли найвищого рівня напруження.

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