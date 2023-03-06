В ГПСУ о ситуации в Бахмуте: ситуация сложная, враг штурмует город, но безуспешно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Ситуация в городе сложная, враг активно штурмует позиции, однако безуспешно, неся при этом колоссальные потери. От отчаяния, он, скорее всего, попытался уничтожить два моста, однако мы все равно получаем все, что нам необходимо. Город стоит, потому что Бахмут, это Украина", - рассказал пограничник.

Как пишет ГПСУ, наши воины продолжают сдерживать атаки врага, в результате чего россияне несут колоссальные потери.