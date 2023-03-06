В ГПСУ о ситуации в Бахмуте: ситуация сложная, враг штурмует город, но безуспешно
Ситуация в Бахмуте сложная. Российские оккупанты пытаются штурмовать, однако наши герои наносят врагу колоссальные потери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Ситуация в городе сложная, враг активно штурмует позиции, однако безуспешно, неся при этом колоссальные потери. От отчаяния, он, скорее всего, попытался уничтожить два моста, однако мы все равно получаем все, что нам необходимо. Город стоит, потому что Бахмут, это Украина", - рассказал пограничник.
Как пишет ГПСУ, наши воины продолжают сдерживать атаки врага, в результате чего россияне несут колоссальные потери.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты недавно взорвали мост, который соединяет Бахмут с соседним селом Хромово и является "жизненно важной артерией".
Тем временем командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, 5 марта, посетил позиции наших воинов в Бахмуте. По его словам, сегодня бои достигли наивысшего уровня напряжения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.