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Сирський знову їздив у Бахмут. Бої за місто досягли найвищого рівня напруження

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Бахмут , Понеділок 06 березня 2023 16:30
Сирський знову їздив у Бахмут. Бої за місто досягли найвищого рівня напруження Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті вчора, 5 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 5 березня, у черговий раз відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста", - йдеться в повідомленні.

За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - розповів Сирський.

Він зазначив, що наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців.

"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - додав командувач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута.

Також раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.

Зазначимо, раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідував Бахмут 3 березня. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

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