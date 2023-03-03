Вночі окупанти підірвали міст в Бахмуті, яким користувались ЗСУ та цивільні, - CNN
Російські війська вночі підірвали міст, який з'єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Його сподіваються відремонтувати найближчими днями, оскільки він є "життєво важливою артерією".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Водночас наразі міст є основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.
В поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями.
Інформацію про зруйнований міст також підтвердив спецпризначенець з Бахмута. За його словами ворог вдарив по споруді ракетою, залишивши велику воронку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, окупанти кидають усі сили на Бахмут, щоб відзвітувати про захоплення міста, однак темпи просування не відповідають їх планам.
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