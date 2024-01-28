В ДПСУ розповіли, які регіони найбільше страждають від російських ДРГ

Обстріли

"На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, які Росія щоденно продовжує наносити по території України. Загалом, якщо говорити про обстріли, лише з початку поточного місяця, нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Найбільше припадає по Харківській області", - розповів Демченко.

Ворожі ДРГ

На додачу до обстрілів, російські терористи застосовують й ДРГ. Найбільше спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність й у Харківській області.

Найменше ворог за останній період застосовує ДРГ по Чернігівській області.

"Ну й ворожі ДРГ це загроза не лише для Сил оборони, але й мирним жителям. Вчора ворожа ДРГ поряд кордону (Сумської області, - ред.) практично розстріляла автомобіль в якому їхали цивільні люди. На жаль, вони загинули", - додав Демченко.

Яка ситуація на кордоні з Україною

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Як розповідав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Тим часом на білоруському кордоні, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Як розповів спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі загрози Харкову з боку Росії немає.