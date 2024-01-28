В ГПСУ рассказали, какие регионы больше всего страдают от российских ДРГ

Обстрелы

"К сожалению, ситуация достаточно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по территории Украины. В общем, если говорить об обстрелах, только с начала текущего месяца, нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые Россия осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Больше всего приходится по Харьковской области", - рассказал Демченко.

Вражеские ДРГ

В дополнение к обстрелам, российские террористы применяют и ДРГ. Больше всего попыток фиксируется по Сумскому направлению, но также есть активность и в Харьковской области.

Меньше всего враг за последний период применяет ДРГ по Черниговской области.

"Ну и вражеские ДРГ это угроза не только для Сил обороны, но и мирным жителям. Вчера вражеская ДРГ рядом границы (Сумской области, - ред.) практически расстреляла автомобиль в котором ехали гражданские люди. К сожалению, они погибли", - добавил Демченко.

Какая ситуация на границе с Украиной

В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Как рассказывал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

Между тем, на белорусской границе, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.

Как рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас угрозы Харькову со стороны России нет.