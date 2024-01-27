Чи існує загроза наступу Росії на Харків: що кажуть в ЗСУ

Загрози для Харкова з боку російських окупантів немає. В сьогоднішній війні неможливо здійснити приховані переміщення сил та засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Еспресо".

"Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, відстежується. Зараз війна триває у такому "онлайні", і зробити якісь приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо", - зазначив Фітьо.

За словами спікера Сухопутних військ, сьогодні на північному кордоні здійснюється укріплення, проводиться інженерне обладнання кордону, зокрема є сили та засоби для цього. Загрози для Харкова з боку півночі немає.

Яка ситуація на кордоні з Україною

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Як розповідав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Тим часом на білоруському кордоні, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Згідно з даними української розвідки, відповідно до перехопленої розмови терористів, Росія формує загони з-поміж особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ для посилення кордону з Україною.