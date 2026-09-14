Рютте назвав атаку на потяг біля кордону України з Польщею "відчаєм Путіна"

Російський диктатор Володимир Путін у відчаї наказав обстріляти пасажирський потяг на кордоні з Польщею. Проте це не налякало НАТО - допомога Україні продовжиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального секретаря НАТО Марка Рютте на брифінгу з прем’єром Словенії Янезом Яншею, передає сайт NATO.

Рютте відреагував на удар РФ по потягу

Рютте зазначив, що атака РФ по українському пасажирському потягу демонструє відчай глави Кремля.

За словами Генсека НАТО, Росія стає все безвідповідальнішою у продовженні своєї війни в Україні.

"Вчорашній удар по пасажирському потягу в Україні неподалік території НАТО показує відчай Путіна. Він думає, що може спинити нас від підтримки України, що він може підірвати нашу єдність. Він помиляється", - каже Рютте.

Відповіддю союзників стане збільшення підтримки України, щоб країна мала все потрібне для оборони, зазначив він.

Також Рютте пообіцяв, що НАТО зробить все можливе, щоб захистити кожен сантиметр території країн-членів Альянсу.

Атака Росії по локомотиву

Нагадаємо, 13 вересня Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. Станція "Ягодин" у Волинській області потрапила під удар.

На тлі обстрілів РФ України військові Польщі також зафіксували активність авіації. Про небезпеку попередили мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств.