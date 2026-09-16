В ГПСУ раскрыли роль Беларуси в атаке российских дронов вблизи "Ягодина"

Удар вражеских дронов вблизи ПП "Ягодин" произошел при содействии Беларуси, которая снова включила ретрансляторы для подпитки сигнала беспилотников.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По его словам, белорусская сторона оказывает активную помощь России во время обстрелов Украины. Для этого на ее территории включают ретрансляторы, подпитывающие сигнал для российских беспилотников.

"Заходя с территории России, дальше они держатся около границы с Беларусью для того, чтобы получать такой сигнал и иметь возможность более глубоко зайти на территорию Украины, в частности, на западные области: Ровенщину, Волынь, Львовщину", - пояснил Демченко.

Он уточнил, что атака в направлении пункта пропуска "Ягодин" также производилась именно при такой поддержке.

Ситуация на границе

Демченко отметил, что ранее Беларусь получила предупреждение от президента Украины о недопустимости помощи агрессору из-за использования ретрансляторов. После этого белорусская сторона временно выключала это оборудование, однако снова его задействовала.

В то же время в ГПСУ заверили, что, несмотря на постоянную угрозу с белорусского направления, непосредственных признаков формирования сухопутной группировки пока не фиксируют.

"Сейчас наращивание какой-то ударной группировки, которая была бы возле нашей границы и была бы готова осуществить вторжение, нет", - подчеркнул Демченко.

Что известно о российском ударе

Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на железнодорожной станции "Ягодин" в Волынской области, недалеко от украинско-польской границы.

Один из российских дронов попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву. Среди пассажиров были советники по безопасности нескольких стран ЕС, а также бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.