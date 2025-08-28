UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

ДПСУ попередила про наслідки втечі з України через кордон із Білоруссю

Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (facebook.com Андрій Демченко)
Автор: Каріна Левицька

Українців попереджають про небезпеку незаконного перетину кордону з Білоруссю. Спроби таких переходів відбуваються, але ставлення білоруських прикордонників до порушників непередбачуване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка.

Речник Державної прикордонної служби України зауважив, що щоб вчасно реагувати на такі спроби порушення, ДПСУ використовує різні технічні засоби.

"Як і раніше, найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Румунією, на другому місці - кордон з Молдовою. Найменше таких випадків на ділянці кордоні з Польщею", - зауважив він.

Водночас відзначив, що на кордоні з Білоруссю ця проблематика не стоїть так гостро.

"У більшості випадків порушники не самостійні у прокладанні маршрутів, вони звертаються до організаторів таких схем. Йдучи на повідку таких злочинних груп, люди та обирають для себе перетин кордону з Білоруссю”, - пояснив Демченко.

Водночас Демченко застеріг громадян України від незаконного перетину кордону особливо з Білоруссю, бо ніхто не може спрогнозувати ставлення білоруських прикордонників до українців.

Нагадаємо, що раніше сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, чому керує Білоруссю "по-диктаторски".

Водночас варто зауважити, що Міністерство закордонних справ України на тлі російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" порадило Мінську утриматися від провокацій.

А білоруській армії настійно радять не наближатися до кордонів України.

