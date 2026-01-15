ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В ДПСУ показали відео знищення росіян в прикордонні Харківської області

Україна, Харківська область, Четвер 15 січня 2026 15:47
UA EN RU
В ДПСУ показали відео знищення росіян в прикордонні Харківської області Ілюстративне фото: атаки росіян відбили дронами та іншими засобами ураження (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харківській області підрозділи Державної прикордонної служби відбили низку атак росіян у прикордонних районах та ліквідували понад 20 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зокрема останні кілька днів російські окупанти намагалися прорвати позиції прикордонників у смузі відповідальності бригади "Гарт". Бригада обороняє позиції на державному кордоні в Харківській області.

Окупанти намагалися наступати групами піхоти за підтримки артилерії та безпілотників. Вони планували захопити передові позиції та просунутися вглиб Харківщини.

"Вочевидь противник не відмовляєтся від своїх загарбницьких намірів та шукає напрямки, де може розширити райони ведення активних бойових дій", - зазначили в ДПСУ.

Плани росіян було зірвано, оскільки накопичення сил та подальший рух піхотних груп виявила аеророзвідка. По піхоті росіян комплексно відпрацювали усіма наявними засобами ураження.

"Спробу прориву окупантами держкордону заблоковано, противник успіху не мав та відступив. Наразі у ході оборонного бою знищено 21 окупанта, ще 11 поранено", - додали в ДПСУ, приклавши відео роботи по росіянах.

Зазначимо, росіяни останнім часом активізувалися на Харківщині. Так, 15 січня в 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" повідомили, що відбили спробу штурму російських окупантів в напрямку Липців, ліквідувавши приблизно 70 окупантів.

В Угрупованні ООС 13 січня також повідомляли, що російська армія активізувала штурмові атаки Південно-Слобожанському напрямку. Там вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Харків Війна в Україні
Новини
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП