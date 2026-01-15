В ДПСУ показали відео знищення росіян в прикордонні Харківської області

В Харківській області підрозділи Державної прикордонної служби відбили низку атак росіян у прикордонних районах та ліквідували понад 20 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ .

Зокрема останні кілька днів російські окупанти намагалися прорвати позиції прикордонників у смузі відповідальності бригади "Гарт". Бригада обороняє позиції на державному кордоні в Харківській області.

Окупанти намагалися наступати групами піхоти за підтримки артилерії та безпілотників. Вони планували захопити передові позиції та просунутися вглиб Харківщини.

"Вочевидь противник не відмовляєтся від своїх загарбницьких намірів та шукає напрямки, де може розширити райони ведення активних бойових дій", - зазначили в ДПСУ.

Плани росіян було зірвано, оскільки накопичення сил та подальший рух піхотних груп виявила аеророзвідка. По піхоті росіян комплексно відпрацювали усіма наявними засобами ураження.

"Спробу прориву окупантами держкордону заблоковано, противник успіху не мав та відступив. Наразі у ході оборонного бою знищено 21 окупанта, ще 11 поранено", - додали в ДПСУ, приклавши відео роботи по росіянах.