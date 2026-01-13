В ДПСУ показали відео роботи операторів дронів на фронті: знищили російський радар
В Державній прикордонній службі показали, як оператори БПЛА з лав прикордонників знищують росіян на фронті. Серед знищеної ворожої техніки - дороговартісний російський радар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4 прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично і точно знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку", - сказано у повідомленні.
Зокрема оператори FPV-дронів "СТРІКС" за даними аеророзвідки знищили радарний комплекс "Муром-М", дві антени зв'язку та автомобіль супроводу з особовим складом. Також ударами дронів пошкоджено два танки ворога.
В ДПСУ показали відео ударів по російських окупантах. Окрім знищення техніки - на відео багато моментів ураження живої сили російських окупантів.
Зазначимо, що у вівторок, 13 січня, у Чорному морі біля російського узбережжя невідомі дрони атакували три нафтові танкери, що належать Греції. Судна прямували до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму для завантаження нафти.
В цей же день вночі Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі та знищили склад боєприпасів у Макіївці. А Генштаб підтвердив ракетно-дроновий удар по виробництву БПЛА в Таганрозі - було уражено цехи заводу "Атлант-Аеро".