ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ГПСУ показали видео уничтожения россиян в пограничье Харьковской области

Украина, Харьковская область, Четверг 15 января 2026 15:47
UA EN RU
В ГПСУ показали видео уничтожения россиян в пограничье Харьковской области Иллюстративное фото: атаки россиян отбили дронами и другими средствами поражения (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харьковской области подразделения Государственной пограничной службы отбили ряд атак россиян в приграничных районах и ликвидировали более 20 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности последние несколько дней российские оккупанты пытались прорвать позиции пограничников в полосе ответственности бригады "Гарт". Бригада обороняет позиции на государственной границе в Харьковской области.

Оккупанты пытались наступать группами пехоты при поддержке артиллерии и беспилотников. Они планировали захватить передовые позиции и продвинуться вглубь Харьковщины.

"Очевидно противник не отказывается от своих захватнических намерений и ищет направления, где может расширить районы ведения активных боевых действий", - отметили в ГПСУ.

Планы россиян были сорваны, поскольку накопление сил и дальнейшее движение пехотных групп обнаружила аэроразведка. По пехоте россиян комплексно отработали всеми имеющимися средствами поражения.

"Попытка прорыва оккупантами госграницы заблокирована, противник успеха не имел и отступил. Сейчас в ходе оборонительного боя уничтожен 21 оккупант, еще 11 ранены", - добавили в ГПСУ, приложив видео работы по россиянам.

Отметим, россияне в последнее время активизировались на Харьковщине. Так, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили, что отбили попытку штурма российских оккупантов в направлении Липцов, ликвидировав примерно 70 оккупантов.

В Группировке ООС 13 января также сообщали, что российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Харьков Война в Украине
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП