В ГПСУ показали видео работы операторов дронов на фронте: уничтожили российский радар

Украина, Вторник 13 января 2026 23:14
В ГПСУ показали видео работы операторов дронов на фронте: уничтожили российский радар Иллюстративное фото: операторы FPV-дронов ГПСУ собрали богатый "урожай" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Государственной пограничной службе показали, как операторы БПЛА из рядов пограничников уничтожают россиян на фронте. Среди уничтоженной вражеской техники - дорогостоящий российский радар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРИКС" 4 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны методично и точно уничтожают боевые ресурсы врага на Южно-Слобожанском направлении", - сказано в сообщении.

В частности операторы FPV-дронов "СТРИКС" по данным аэроразведки уничтожили радарный комплекс "Муром-М", две антенны связи и автомобиль сопровождения с личным составом. Также ударами дронов повреждены два танка врага.

В ГПСУ показали видео ударов по российским оккупантам. Кроме уничтожения техники - на видео много моментов поражения живой силы российских оккупантов.

Отметим, что во вторник, 13 января, в Черном море у российского побережья неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера, принадлежащих Греции. Суда направлялись к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для загрузки нефти.

В этот же день ночью Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке. А Генштаб подтвердил ракетно-дроновой удар по производству БПЛА в Таганроге - были поражены цеха завода "Атлант-Аэро".

