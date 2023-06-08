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У ДПСУ показали, як виглядає зруйнована Каховська ГЕС з гелікоптера (відео)

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Херсонська область, Четвер 08 червня 2023 13:27
У ДПСУ показали, як виглядає зруйнована Каховська ГЕС з гелікоптера (відео) Ілюстративне фото: у ДПСУ показали, як виглядає зруйнована Каховська ГЕС з гелікоптера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС під водою опинилися десятки населених пунктів. Масштаби підтоплень у районі самої станції показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Так виглядає зараз Каховська ГЕС та затоплені села поруч. Росія заплатить за свої злочини", - зазначили у ДПСУ.

Відео було зняте з гелікоптера. На ньому можна побачити зруйновану гідроелектростанцію, а також будівлі, що пішли під воду.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Через це під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація складалася на лівому березі Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією. При цьому росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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