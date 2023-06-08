ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ГПСУ показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС с вертолета (видео)

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 08 июня 2023 13:27
В ГПСУ показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС с вертолета (видео) Иллюстративное фото: в ГПСУ показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС с вертолета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС под водой оказались десятки населенных пунктов. Масштабы подтоплений в районе самой станции показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Так выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села рядом. Россия заплатит за свои преступления", - отметили в ГПСУ.

Видео было снято с вертолета. На нем можно увидеть разрушенную гидроэлектростанцию, а также здания, которые ушли под воду.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне подорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Из-за этого под воду ушел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В частности, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км. Наихудшая ситуация складывается на левом берегу Днепра, который пока находится под вражеской оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен