В ГПСУ показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС с вертолета (видео)

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС под водой оказались десятки населенных пунктов. Масштабы подтоплений в районе самой станции показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Так выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села рядом. Россия заплатит за свои преступления", - отметили в ГПСУ.

Видео было снято с вертолета. На нем можно увидеть разрушенную гидроэлектростанцию, а также здания, которые ушли под воду.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне подорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Из-за этого под воду ушел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В частности, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км. Наихудшая ситуация складывается на левом берегу Днепра, который пока находится под вражеской оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

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