UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДПСУ показала збиття дронів над Одеською областю під час шестигодинної атаки РФ (відео)

Фото: три дрони РФ збили прикордонники під час атаки РФ по Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники збили три російські дрони над Одеською областю 19 травня. Атака РФ по Україні тривала шість годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Цієі ночі ворог понад шість годин поспіль тероризував нашу країну "шахедами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на світанку мобільна вогнева група Одеського прикордонного загону знищила три дрони-камікадзе, які наближалися до узбережжя.

Обстріл Одеської області

Росія в ніч на 19 травня запустила Україною десятки дронів-камікадзе. Ймовірно, окупанти обрали своєю метою Одеську область, оскільки в регіоні ППО збила 20 із 37 дронів РФ.

Загалом, ППО збила всі 37 із 37 російських безпілотників. Крім того, три дрони були збиті на Херсонщині та один - на Миколаївщині.

Але без ушкоджень не обійшлося. На Одещині уламки дронів, що впали, пошкодили адміністративну будівлю. Також частина уламків упала у двір житлового кварталу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДПСУВійна в УкраїніДрони