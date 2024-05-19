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ГПСУ показала сбитие дронов над Одесской областью во время шестичасовой атаки РФ (видео)

Фото: три дрона РФ сбили пограничники во время атаки РФ по Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники сбили три российских дрона над Одесской областью 19 мая. Атака РФ по Украине длилась шесть часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Этой ночью враг более шести часов подряд терроризировал нашу страну "шахедами", - говорится в сообщении.

В частности, на рассвете мобильная огневая группа Одесского пограничного отряда уничтожила три приближающихся к побережью дрона-камикадзе.

Обстрел Одесской области

Россия в ночь на 19 мая запустила по Украине десятки дронов-камикадзе. Вероятно, оккупанты выбрали своей целью Одесскую область, поскольку в регионе ПВО сбила 20 из 37 дронов РФ.

В общей сложности, ПВО сбила все 37 из 37 российских беспилотников. Кроме того, три дрона были сбиты в Херсонской области и один - в Николаевской.

Но без повреждений не обошлось. В Одесской области обломки упавших дронов повредили административное здание. Также часть обломков упала во двор жилого квартала.

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