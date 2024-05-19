ГПСУ показала сбитие дронов над Одесской областью во время шестичасовой атаки РФ (видео)

"Этой ночью враг более шести часов подряд терроризировал нашу страну "шахедами", - говорится в сообщении.

В частности, на рассвете мобильная огневая группа Одесского пограничного отряда уничтожила три приближающихся к побережью дрона-камикадзе.

Обстрел Одесской области

Россия в ночь на 19 мая запустила по Украине десятки дронов-камикадзе. Вероятно, оккупанты выбрали своей целью Одесскую область, поскольку в регионе ПВО сбила 20 из 37 дронов РФ.

В общей сложности, ПВО сбила все 37 из 37 российских беспилотников. Кроме того, три дрона были сбиты в Херсонской области и один - в Николаевской.

Но без повреждений не обошлось. В Одесской области обломки упавших дронов повредили административное здание. Также часть обломков упала во двор жилого квартала.