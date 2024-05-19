В Одесі та області впали уламки збитих російських дронів
Російські війська атакували Одесу та область в ніч на 19 травня. Уламки збитих ворожих дронів впали на території регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Цієї ночі робота сил протиповітряної оборони на півдні України тривала понад шість годин. Військові на півдні знищили 24 "Шахеди". В Одеській області збили 20 дронів, у Херсонській - три, у Миколаївській - один.
Внаслідок падіння уламків в Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу.
Як повідомляє місцева влада, обійшлося без постраждалих.
Зранку ворог запустив у напрямку Одеської області розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили ППО.
Нічна атака дронів
Росія цієї ночі випустила по Україні 37 дронів-камікадзе. Українські захисники знищили всі ворожі безпілотники.
Сили ППО працювали у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.
Як відомо, у Київській області обійшлося без пошкоджень та постраждалих. У Черкаській області, як повідомила ОВА, збили два "Шахеди". На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.
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