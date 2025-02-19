ДПСУ про фейк Путіна: спроб прориву кордону не фіксували

Реакція ДПСУ

Демченко прокоментував чутки про те, що росіяни нібито прорвали кордон і зайшли в Україну з території Курської області.

"У мене немає підтвердження такої інформації. По напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, спроб прориву не фіксувалося", - зазначив він.

Додатково російські провоєнні пабліки почали постити населені пункти, де, за словами Путіна, нібито стався прорив нашого кордону. Зокрема, вони стверджували, що росіяни "зайшли в село Новеньке Сумської області".

Фото: Новеньке на карті (натисніть, щоб збільшити)

Демченко теж заперечував цю інформацію, вказавши, що на цій ділянці спроб прориву кордону не фіксувалося.

Реакція військових

Офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив, що інформація росіян про масовий захід на територію України не відповідає дійсності.

Він розповів, що українські захисники сьогодні, 19 лютого, не дали російському підрозділу просунутися у бік кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно (село в Курській області) - Журавка (село в Сумській області).

Фото: Ніколаєво-Дар'їно та Журавка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Спроба успіху не мала. Підстав для паніки немає. Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області Росії, знищуючи ворога і утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора", - додав Лиховій.