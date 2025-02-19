ГПСУ о фейке Путина: попыток прорыва границы не фиксировали

Госпогранслужба не фиксировала попыток прорыва украинской границы со стороны россиян. Информация российского диктатора Владимира Путина оказалась фейковой.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Демченко прокомментировал слухи о том, что россияне якобы прорвали границу и зашли в Украину с территории Курской области.
"У меня нет подтверждения такой информации. По направлениям, где находятся пограничные подразделения, попыток прорыва не фиксировалось", - отметил он.
Дополнительно российские провоенные паблики начали постить населенные пункты, где, по словам Путина, якобы произошел прорыв нашей границы. В частности, они утверждали, что россияне "зашли в село Новенькое Сумской области".
Демченко тоже отрицал эту информацию, указав, что на этом участке попыток прорыва границы не фиксировалось.
Офицер ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что информация россиян о массовом заходе на территорию Украины не соответствует действительности.
Он рассказал, что украинские защитники сегодня, 19 февраля, не дали российскому подразделению продвинуться в сторону границы Украины на дирекции Николаево-Дарьино (село в Курской области) - Журавка (село в Сумской области).
"Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонной операции в Курской области России, уничтожая врага и удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора", - добавил Лиховой.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что оккупанты из 810-й бригады якобы пересекли границу с Украиной и зашли на ее территорию из Курской области.
После этого руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что такая информация является фейковой. Сегодня границу пыталась пересечь только российская ДРГ.
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