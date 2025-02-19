У РНБО відповіли на вкид Путіна про "наступ на Україну" з Курської області

Заява російського диктатора Володимира Путіна про "наступ військ РФ на Україну" з території Курської області є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram .

Керівник ЦПД підкреслив, що російські ДРГ часто намагаються зайти на українську територію, але їх знищують.

Коваленко розповів, що російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) спробувала зайти на територію України, але була знищена. При цьому угруповання росіян, які могли б почати широкомасштабний наступ на територію України, не фіксуються.

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 лютого, заявив, що йому "доповіли про початок наступу на Україну" з території Курської області.

Глава Кремля нафантазував, що бійці 810-ї бригади ЗС РФ вночі нібито перетнули кордон і вийшли на українську територію.

Також він уточнював, що російські окупанти нібито наступають по всій лінії фронту.

До слова, згідно з актуальним зведенням Генштабу ЗСУ, зараз українські захисники відбивають три атаки росіян у Курській області. Загалом від початку доби було 12 бойових зіткнень.

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