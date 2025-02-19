Путін заявив про "початок наступу на Україну" з Курської області
Глава Кремля Володимир Путін заявив про нібито "початок наступу на Україну" з Курської області. За його словами, нібито окупанти "наступають" по всій лінії бойового зіткнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, Генштаб ЗСУ.
"Найостанніша інформація, яку мені доповіли буквально годину тому, - сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України і вийшли на територію противника", - сказав він російським пропагандистам.
За його словами, нібито росіяни наступають "по всій лінії зіткнення".
Що кажуть у Генштабі ЗСУ
Слова Путіна явно резонують із даними Генштабу. За даними українських військових на 16:00 середи, 19 лютого, у Курській області українські захисники наразі відбивають три атаки загарбників, загалом наразі вже зафіксовано 12 бойових зіткнень.
Зі свого боку, окупанти завдали дев'ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах і позиціях Сил оборони.
"Крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять - із реактивних систем залпового вогню", - зазначили в Генштабі.
Ситуація в Курській області
Українські військові вже понад півроку ведуть наступ у Курській області, завдаючи окупантам значних втрат.
За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загальні втрати росіян у Курській області становлять уже майже 50 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них - убиті.
Причому Сили оборони завдають значних ударів по силах РФ у Курському регіоні. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що ЗСУ розгромили в Курській області бронеколонну росіян з прапорами СРСР.
Нагадаємо, що українські військові здійснили кілька хвиль наступу в Курській області. Буквально на початку січня цього року повідомлялося, що Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. Російські воєнкори писали про новий наступ ЗСУ, націлений нібито на захоплення Курської АЕС.
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