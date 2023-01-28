UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах

Фото: у ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях

  • Київ - вдень 955 МВт/вночі 669 МВт;
  • Київська область - вдень 682 МВт/вночі 615 МВт;
  • Дніпропетровська область - вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт.

"Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано у повідомленні ДТЕК.

При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 січня у Харкові можуть застосувати аварійні відключення світла.

Також ми писали, що найскладніша ситуація зі світлом зараз спостерігається в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївОдесаКиївська областьДніпропетровська областьвимкнення світлаЕлектроенергія