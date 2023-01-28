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В ДТЭК рассказали, как завтра будут отключать свет в четырех регионах

Фото: в ДТЭК рассказали, как завтра будут отключать свет в четырех регионах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 28 января, свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут отключать по графику. При этом ситуация с электроэнергией в Одесской области остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, завтра ограничения потребления установят на таких уровнях:

  • Киев - днем 955 МВт/ночью 669 МВт;
  • Киевская область - днем 682 МВт/ночью 615 МВт;
  • Днепропетровская область - днем 1159 МВт/ночью 1208 МВт.

"Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении ДТЭК.

При этом в Одесской области продолжаются экстренные отключения света из-за разрушений в результате российской атаки.

Напомним, ранее стало известно, что 29 января в Харькове могут применить аварийные отключения света.

Также мы писали, что самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в Одесской области.

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