ДПА не буде: Верховна Рада ухвалила формат вступної кампанії 2026 року

В Україні наступного року абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) за минулорічною моделлю - в один день з можливістю додаткових сесій. Відповідні норми містить закон №13650, який парламент ухвалив 2 грудня.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верховної Ради та голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.
Згідно із законом, у 2026 році здобувачі освіти не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) - ні в школах після 4-х, 9-х та 11-х класів, ні на інших рівнях освіти. Бабак зазначає, що це рішення ухвалено з міркувань безпеки та необхідності забезпечити рівний доступ до освітніх послуг у воєнний час.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Абітурієнтам потрібно буде скласти тести з:
Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними для вступу у 2026 році.
Водночас у Верховній Раді зазначають, що законопроєкт розробили, щоб провести вступну кампанію в умовах воєнного стану за спеціально визначеним порядком. Документ має:
Модель НМТ у форматі одного дня також підтримали через безпекові ризики та потребу мінімізувати пересування учасників.
Нагадаємо, днями парламентський комітет з питань освіти схвалив законопроєкт, який визначає правила вступної кампанії 2026 року та затверджує формат НМТ.
РБК-Україна також писало, що МОН планує змінити правила вступної кампанії 2026 року: відмовитися від мотиваційних листів через масові зловживання та зменшити кількість заяв абітурієнтів із 15 до 12 (на бюджет залишать 5). Також розглядається можливість приймати результати європейських шкільних іспитів для вступу замість НМТ на окремі спеціальності.