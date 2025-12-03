ДПА не буде: Верховна Рада ухвалила формат вступної кампанії 2026 року

ДПА скасовують

Згідно із законом, у 2026 році здобувачі освіти не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) - ні в школах після 4-х, 9-х та 11-х класів, ні на інших рівнях освіти. Бабак зазначає, що це рішення ухвалено з міркувань безпеки та необхідності забезпечити рівний доступ до освітніх послуг у воєнний час.

Які предмети міститиме НМТ

Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Абітурієнтам потрібно буде скласти тести з:

української мови;

математики;

історії України;

одного предмета на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними для вступу у 2026 році.

Водночас у Верховній Раді зазначають, що законопроєкт розробили, щоб провести вступну кампанію в умовах воєнного стану за спеціально визначеним порядком. Документ має:

забезпечити безпеку вступників;

гарантувати рівні умови складання тесту, в тому числі для тих, хто перебуває за кордоном;

знизити соціальну напругу через чіткі та передбачувані правила;

зберегти інтелектуальний потенціал країни та стимулювати навчання в Україні.

Модель НМТ у форматі одного дня також підтримали через безпекові ризики та потребу мінімізувати пересування учасників.