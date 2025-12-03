RU

Общество Образование Деньги Изменения

ГИА не будет: Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

Фото: В Украине определились с форматом НМТ в 2026 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в следующем году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) по прошлогодней модели - в один день с возможностью дополнительных сессий. Соответствующие нормы содержит закон №13650, который парламент принял 2 декабря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады и председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

ГИА отменяют

Согласно закону, в 2026 году соискатели образования не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) - ни в школах после 4-х, 9-х и 11-х классов, ни на других уровнях образования. Бабак отмечает, что это решение принято из соображений безопасности и необходимости обеспечить равный доступ к образовательным услугам в военное время.

Какие предметы будет содержать НМТ

Перечень предметов НМТ остается неизменным. Абитуриентам нужно будет сдать тесты по:

  • украинскому языку;
  • математике;
  • истории Украины;
  • одному предмету на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе для поступления в 2026 году.

В то же время в Верховной Раде отмечают, что законопроект разработали, чтобы провести вступительную кампанию в условиях военного положения по специально определенному порядку. Документ должен:

  • обеспечить безопасность поступающих;
  • гарантировать равные условия сдачи теста, в том числе для тех, кто находится за рубежом;
  • снизить социальное напряжение через четкие и предсказуемые правила;
  • сохранить интеллектуальный потенциал страны и стимулировать обучение в Украине.

Модель НМТ в формате одного дня также поддержали из-за рисков безопасности и необходимости минимизировать передвижения участников.

Напомним, на днях парламентский комитет по вопросам образования одобрил законопроект, который определяет правила вступительной кампании 2026 года и утверждает формат НМТ.

РБК-Украина также писало, что МОН планирует изменить правила вступительной кампании 2026 года: отказаться от мотивационных писем из-за массовых злоупотреблений и уменьшить количество заявлений абитуриентов с 15 до 12 (на бюджет оставят 5). Также рассматривается возможность принимать результаты европейских школьных экзаменов для поступления вместо НМТ на отдельные специальности.

