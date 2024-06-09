Дозволяючи Україні бити по РФ своєю зброєю, Захід перетинає червону лінію, - міністр оборони Австрії

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер вважає, що США, Франція та Німеччина, дозволивши Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, "перетнули червону лінію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Таннер Die Presse.
Журналіст поцікавився думкою очільниці Міноборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на окремих територіях Росії.
"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну", - сказала Таннер.
Журналіст нагадав, що причиною такого рішення західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністр, що Україна має на це право.
"Як військово нейтральній державі, не нам судити", - відповіла Таннер.
США дозволили Силам оборони України атакувати військові об'єкти на території Росії. Проте такі удари обмежені прикордонними територіями, що межують з Харківською і Сумською областями. Глибина ударів при цьому не має перевищувати 50 км вглиб російської території.
Франція обмежила дії України лише військовими цілями, заборонивши бити по цивільних об'єктах.
Німеччина теж дозволила завдавати ударів лише по прикордонних територіях РФ не далі 40 км.
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