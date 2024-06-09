Дозволяючи Україні бити по РФ своєю зброєю, Захід перетинає червону лінію, - міністр оборони Австрії

Журналіст поцікавився думкою очільниці Міноборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на окремих територіях Росії.

"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну", - сказала Таннер.

Журналіст нагадав, що причиною такого рішення західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністр, що Україна має на це право.

"Як військово нейтральній державі, не нам судити", - відповіла Таннер.

Дозволи США, Франції і Німеччини