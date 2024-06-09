Позволяя Украине бить по РФ своим оружием, Запад пересекает красную линию, - министр обороны Австрии

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер считает, что США, Франция и Германия, позволив Украине наносить удары по целям на территории России, "пересекли красную линию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Таннер Die Presse.
Журналист поинтересовался мнением главы Минобороны Австрии по поводу разрешения США, Франции и Германии украинским военным использовать западное оружие для ударов по объектам на отдельных территориях России.
"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", - сказала Таннер.
Журналист напомнил, что причиной такого решения западных стран есть то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.
"Как военно нейтральному государству, не нам судить", – ответила Таннер.
США разрешили Силам обороны Украины атаковать военные объекты на территории России. Однако такие удары ограничены приграничными территориями, граничащими с Харьковской и Сумской областями. Глубина ударов при этом не должна превышать 50 км.
Франция ограничила действия Украины только военными целями, запретив бить по гражданским объектам.
Германия тоже позволила наносить удары только по приграничным территориям РФ не дальше 40 км.
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