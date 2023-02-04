Разрешат стрелять дальше. В Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет GLSDB
Фото: Представитель Пентагона Патрик Райдер (flickr.com/thejointstaff)
В новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину ракет большой дальности до 150 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Патрика Райдера.
"Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории", - отметил бригадный генерал.
Таким образом Райдер ответил на вопрос о том, предоставляют ли эти снаряды Киеву, чтобы освободить Крым.
Напомним, 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины.
Позже в Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма.
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