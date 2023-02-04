ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разрешат стрелять дальше. В Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет GLSDB

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 23:23
Разрешат стрелять дальше. В Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет GLSDB Фото: Представитель Пентагона Патрик Райдер (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Олег Васкив

В новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину ракет большой дальности до 150 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Патрика Райдера.

"Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории", - отметил бригадный генерал.

Таким образом Райдер ответил на вопрос о том, предоставляют ли эти снаряды Киеву, чтобы освободить Крым.

Напомним, 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Позже в Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Помощь Украине
NEWS
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина