Чи посилився виїзд з України після дозволу для чоловіків до 22 років: відповідь ДПСУ

В ДПСУ запевнили, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років жодним чином не вплинув на зростання пасажиропотоку на прикордонних пунктах пропуску. Також люди 18-22 років точно не стали "основою" пасажиропотоку, як це намагаються подавати деякі інформаційні ресурси.

"Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні", - пояснили прикордонники.

Також зазначається, що в будні державний кордон в обох напрямках перетинає 125 - 135 тисяч осіб в середньому, а у вихідні показник зростає до 150 тисяч осіб на добу. При цьому це стандартне літнє збільшення руху: ще навесні кількість переміщень через кордон у будні становила в середньому 75 - 80 тисяч осіб на добу.

Речник ДПСУ Андрій Демченко також підтвердив, що ажіотажу на кордоні немає.

"Так, прикордонники у четвер оформлюють на виїзд і чоловіків цієї вікової категорії, але суттєвого збільшення пасажиропотоку немає", - сказав він.