Усилился ли выезд из Украины после разрешения для мужчин до 22 лет: ответ ГПСУ

Разрешение мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, принятое украинским правительством, не повлияло на увеличение пассажиропотока. Количество людей, которые ежесуточно пересекают границу, остается в пределах обычного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.
В ГПСУ заверили, что разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет никоим образом не повлияло на рост пассажиропотока на пограничных пунктах пропуска. Также люди 18-22 лет точно не стали "основой" пассажиропотока, как это пытаются подавать некоторые информационные ресурсы.
"Летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким. Традиционно он растет накануне и в выходные дни", - пояснили пограничники.
Также отмечается, что в будни государственную границу в обоих направлениях пересекает 125 - 135 тысяч человек в среднем, а в выходные показатель возрастает до 150 тысяч человек в сутки. При этом это стандартное летнее увеличение движения: еще весной количество перемещений через границу в будни составляло в среднем 75 - 80 тысяч человек в сутки.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко также подтвердил, что ажиотажа на границе нет.
"Да, пограничники в четверг оформляют на выезд и мужчин этой возрастной категории, но существенного увеличения пассажиропотока нет", - сказал он.
Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.
Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.
С утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели уехать.