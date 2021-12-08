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Дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 08 декабря 2021 06:00
Дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 декабря в Украине, кроме востока, дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах синоптики прогнозируют метели и морозы, а на востоке без осадков и до +9 градусов днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют значительные дожди на юге - в Одесской области. В северных и Винницкой областях - дождь с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег.

Вместе с тем гололедица на дорогах ожидается на западе, севере страны и в Винницкой области - местами налипание мокрого снега.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:

  • на западе днем от -4 до +2, ночью от 0 до -6 градусов мороза;
  • в северных областях днем от -3 до +4, а ночью -4 +1;
  • на востоке страны +6 +9 градусов днем, а ночью +3 +6;
  • в южных областях днем +7 +11, а ночью +5 +8 градусов;
  • в центре страны днем от -1 до +6, ночью от -2 до +5 градусов.

Дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице в течение суток будет идти мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -2 до 0.

Дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели: прогноз погоды на сегодня

Напомним, спасатели предупреждают о возможном схождении лавин в Каратах из-за метелей и снегопадов. Опасность ожидается в течение 7 и 8 декабря.

Добавим, до конца этой недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления, сильных морозов пока не ожидается.

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