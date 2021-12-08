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Дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Середа 08 грудня 2021 06:00
Дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 грудня в Україні, крім південного сходу, дощитиме, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах синоптики прогнозують хуртовини та морози, а на сході без опадів та до +9 градусів вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують значні дощі на півдні - в Одеській області. У північних та Вінницькій областях - дощ з мокрим снігом, на заході країни переважно сніг.

Разом з тим ожеледиця на дорогах очікується на заході, півночі країни та Вінницькій області, місцями налипання мокрого снігу.

За прогнозом синоптиків, температура повітря становитиме:

  • на заході вдень від -4 до +2, вночі від 0 до -6 градусів морозу;
  • у північних областях вдень від -3 до +4, а вночі -4 +1;
  • на сході країни +6 +9 градусів вдень, а вночі +3 +6;
  • у південних областях вдень +7 +11, а вночі +5 +8 градусів;
  • у центрі країни вдень від -1 до +6, вночі від -2 до +5 градусів.

Дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень та вночі коливатиметься від -2 до 0.

Дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Каратах через хуртовини та снігопади. Небезпека очікується протягом 7 та 8 грудня.

Додамо, до кінця цього тижня вся територія України буде перебувати в полі низького тиску, сильних морозів поки не очікується.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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