Дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 8 грудня в Україні, крім південного сходу, дощитиме, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах синоптики прогнозують хуртовини та морози, а на сході без опадів та до +9 градусів вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Синоптики прогнозують значні дощі на півдні - в Одеській області. У північних та Вінницькій областях - дощ з мокрим снігом, на заході країни переважно сніг.
Разом з тим ожеледиця на дорогах очікується на заході, півночі країни та Вінницькій області, місцями налипання мокрого снігу.
За прогнозом синоптиків, температура повітря становитиме:
- на заході вдень від -4 до +2, вночі від 0 до -6 градусів морозу;
- у північних областях вдень від -3 до +4, а вночі -4 +1;
- на сході країни +6 +9 градусів вдень, а вночі +3 +6;
- у південних областях вдень +7 +11, а вночі +5 +8 градусів;
- у центрі країни вдень від -1 до +6, вночі від -2 до +5 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень та вночі коливатиметься від -2 до 0.
Нагадаємо, рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Каратах через хуртовини та снігопади. Небезпека очікується протягом 7 та 8 грудня.
Додамо, до кінця цього тижня вся територія України буде перебувати в полі низького тиску, сильних морозів поки не очікується.